Essa pesquisa foi pensada para entender como você vê e o que você espera para o retorno do Cineplus e para as nossas próximas estreias. Como um agradecimento por colaborar conosco, preparamos benefícios exclusivos, olha só: ATENÇÃO: Clientes cadastrados no Meu Clube Cineplus que responderem essa pesquisa, ganharão 01 INGRESSO para assistir qualquer filme em 2020. Vamos nessa?

T

Javascript is required for this site to function, please enable.